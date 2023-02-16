Marmara depremi öncesi korkutan rapor! İstanbul'da hangi ilçede ne kadar yaşlı bina var?
İBB, Kandilli Rasathanesi ve aynı zamanda Deprem Araştırma Enstitüsü'nün ortak bir çalışmayla hazırladığı rapora göre; İstanbul'da 2000 yılından önce yapılan binaların sayısı ortaya çıktı. Megakentte en yaşlı binaların bulunduğu ilçe Fatih olurken, en genç binaların bulunduğu ilçe ise Beylikdüzü oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 2020 yılında hazırlanan 'İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi' İstanbul'daki konut stoku ile ilgili verileri açıklıyor.
İstanbul'da 2000 ve öncesinde yapılmış bina sayısının 818 bin 339 olduğu öğrenildi. Bahsi geçen binaların 555 bin adedinin 1980-2000 tarihli, 264 bininin ise 1980 öncesinde yapıldığı rapora yansımış durumda.
İstanbul'da 2000 yılı ve öncesi binaların en çok olduğu ilçelerin başını 39 bin 786 ile Fatih çekiyor. Bu yapıların 31 bin 899'unun ise 1980'den öncesine ait olduğu bilinmekte.
En düşük Adalar ve Beylikdüzü
Yapım tarihi 2000 yılı ve öncesine ait bina sayısı Küçükçekmece ve Silivri'de 25-30 bin adet; Beyoğlu, Maltepe, Esenyurt, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli, Sultangazi, Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da 20-25 bin adet, Bahçelievler, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenler, Şile, Ataşehir, Avcılar ve Sancaktepe'de 15-20 bin adet aralığında.