Marmara Denizi'nin uzaydan çekilen görüntüleri! Müsilaj temizlendi
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini uzaydan da görüntüledi.
Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu olan İTÜ UHUZAM tarafından, farklı dönemlerde müsilajın yoğunluğunu tespit için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Marmara Denizi'nde müsilaj dağılımı, "Pleiades", "Spot 6&7", "Worldview 2&3" ve "Sentinel-2" uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan görüntülerle su yüzeyindeki müsilajın son durumu tespit edildi.
Marttan itibaren alınan uydu görüntüleri, 13 Temmuz günündekilerle de karşılaştırıldı.
Görüntülerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı müsilaj temizleme seferberliğinin deniz yüzeyinde başarılı sonuç verdiği belirlendi.