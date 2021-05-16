Marmara Denizi'ndeki salya su altını da sardı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından Bursa'nın Gemlik ve Mudanya sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde elde edilen görüntülerde canlılığın azaldığı, bazı bölgelerde ise tamamen yok olduğu gözlendi.