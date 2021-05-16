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Marmara Denizi'ndeki salya su altını da sardı

Demirören Haber Ajansı
Marmara Denizi'ndeki salya su altını da sardı

Bir süredir Marmara Denizi'nde yaşanan ve endişeye neden olan deniz salyası, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından su altında görüntülendi.

Marmara Denizi'ndeki salya su altını da sardı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından Bursa'nın Gemlik ve Mudanya sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde elde edilen görüntülerde canlılığın azaldığı, bazı bölgelerde ise tamamen yok olduğu gözlendi.

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Marmara Denizi'ndeki salya su altını da sardı

Ceylan, deniz salyasının su altındaki izlerini 'trajedi' olarak nitelendirdi.

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Marmara Denizi'ndeki salya su altını da sardı

Esas trajedinin suyun altında yaşandığına dikkat çeken Tahsin Ceylan, midyelerin üstünün bu tabaka ile kaplandığını belirterek, "Tanık olduğumuz gerçeklik doğanın haykırışı, gözyaşlarıdır. Doğa intikamını mutlaka alacaktır" dedi.

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Marmara Denizi'ndeki salya su altını da sardı

Yaşanan süreçte pandeminin de etkili olduğunu ifade eden Tahsin Ceylan, nüfus yoğunluğu ve aşırı tüketimin bu olayı tetiklediğini kaydetti.

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