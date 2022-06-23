Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Beyaz sıvı...
MARMARA Denizi'nde bir dereden İzmit Körfezi'ne akan beyaz sıvı görenleri korkuttu, Denize akan beyaz sıvıyı gören vatandaşlarD hemen belediyeye haber verdi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki İzmit Körfezi'ne bir dereden akan suyun içinde beyaz sıvı gören vatandaşlar panik halinde belediyeye durumu bildirdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olay yerine gelerek inceleme başlattı.
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Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı. Sıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.
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