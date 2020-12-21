Markette kıza cinsel organını gösterdi! Yalvarması fayda etmedi sonu feci şekilde bitti
Üç kişilik bir grup, markette bir kıza cinsel organını göstermekle suçladıkları adamı yere devirip kafasına ve vücuduna beyzbol sopaları ile vurarak linç etti.
İngiltere'nin Birmingham kentine yaşanan olayda görgü tanıkları tarafından çekilen görüntülerde, 3 kişinin yerde yatan adamın kafasına ve vücuduna beyzbol sopaları ile vurduğu görülüyor.
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Saldırıya uğrayan adamın "Ben yanlış bir şey yapmadım" diyerek yalvarmasına rağmen, grup adamı dövmeye devam etti.
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Polis olaydan sonra hastaneye kaldırılan adamın, gittiği markette hırsızlık yaptığını ve daha sonra bir kadına cinsel organını gösterdiğini doğruladı.
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Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması farklı tepkilere sebep oldu.
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