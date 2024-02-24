Marketlerde yeni dönem başlıyor! Raflarda bu ürünler artık satılmayacak

ABARTILI YAZILARA İZİN YOK

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, içeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak.