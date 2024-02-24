Marketlerde yeni dönem başlıyor! Raflarda bu ürünler artık satılmayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketlerİ mercek altına altına aldı. Marketlerde etiketlere standart getirecek adım atılıyor. ‘… Tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelerle ürün satılamayacak. Tüketiciyi yanıltan etiketler kullanılmayacak.
Marketlerde yeni dönem başlıyor... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi.
Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksinde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirterek “Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.
ABARTILI YAZILARA İZİN YOK
Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, içeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak.
Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘… tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz.