Marketlerde gıdaya makul fiyatlar geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Zincir marketlerin fahiş fiyat uygulamasına Tarım Kredi Kooperatifleri dur diyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kooperatife bağlı şube sayısı arttırılıyor. Bu adımla gıda fiyatlarının makul seviyeye geleceği belirtiliyor.
Özellikle koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan talebi fırsat bilerek kimi zincir marketlerde fahiş fiyata gidildi. Vatandaşın cebini hedef alan zincir marketlere karşı adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin şube sayısının yıl sonuna kadar 500'e çıkarılması talimatını verdi. Tarım Kredi Kooperatifleri sayesinde çiftçi de vatandaş da kazanacak. Zincir marketlere ise 5 yasak yolda. İşte ayrıntılar...
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Son aylarda dolardaki artış bahane edilerek tüketicilerin temel gıda ürünlerine yansıtılan zamlar ve gramaj oyunlarıyla gerçekleştirilen gizli zamlar, asgari ücretlinin aldığı zam farkını daha hesabına geçmeden eritince vatandaşların şikayetleri devletin en üst seviyesine kadar ulaştı."
"Aslında 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve bu kanuna göre yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta bu konularda açık hükümler bulunuyor."
Cezası var ama dinleyen kim!
"2018 Ağustos ayındaki kur artışıyla beraber ortaya çıkan stok vurguncularına karşı mevzuata eklenen madde aynen şöyle demektedir; "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak haksız ticari uygulama kapsamındadır. Buna aykırı davrananlara 11.400 lira idari para cezası kesilir ve Bakanlık bu cezayı 10 katına kadar da arttırabilir."