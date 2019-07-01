Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Üniversitede okuduğu dönemde part time markette çalışan Briony Gorton, kendi mayo markasını kurup, hayatını bir anda değiştirdi.
Briony Gorton, üniversitenin kariyerine fayda sağlamadığını düşünüyor, geçinmek için markette yarı zamanlı olarak çalışıyordu.
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Fakat genç kadın bu durumun daha fazla böyle devam edemeyeceğini düşünüp harekete geçti.
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Briony Gorton, sadece 100 sterlin (730 TL) yatırımla kendi mayo markasını kurmaya karar verdi.
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Mutfakta kurduğu 'Talliah Rose' adlı markası Briony'nin ummadığı kadar büyük ilgi görmeye başladı.
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