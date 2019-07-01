Market çalışanıyken servet sahibi oldu

Market çalışanıyken servet sahibi oldu

Üniversitede okuduğu dönemde part time markette çalışan Briony Gorton, kendi mayo markasını kurup, hayatını bir anda değiştirdi.

Market çalışanıyken servet sahibi oldu - Sayfa 1

Briony Gorton, üniversitenin kariyerine fayda sağlamadığını düşünüyor, geçinmek için markette yarı zamanlı olarak çalışıyordu.

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Market çalışanıyken servet sahibi oldu - Sayfa 2

Fakat genç kadın bu durumun daha fazla böyle devam edemeyeceğini düşünüp harekete geçti.

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Market çalışanıyken servet sahibi oldu - Sayfa 3

Briony Gorton, sadece 100 sterlin (730 TL) yatırımla kendi mayo markasını kurmaya karar verdi.

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Market çalışanıyken servet sahibi oldu - Sayfa 4

Mutfakta kurduğu 'Talliah Rose' adlı markası Briony'nin ummadığı kadar büyük ilgi görmeye başladı.

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