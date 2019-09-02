Mario Lemina resmen Galatasaraylı oldu
Galatasaray, Southampton'dan Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
"Galatasaray’ı hak ettiği yere taşıyacağız"
Yeni transfer Mario Lemina, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.
Lemina ise şunları söyledi:
"Öncelikle Başkanımıza ve transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Benim de gelişimle kadronun tamamlandığını düşünüyorum, Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi.