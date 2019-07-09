Mariah Carey şişe açma akımına öyle bir yöntemle katıldı ki herkesi şok etti!

Mariah Carey kimdir?

Mariah Carey 1990'lı yılların en çok albüm satan kadın şarkıcı, 1990'lı yıllarda her yıl 1 numaraya ulaşmış single'ları bulunan tek şarkıcı ve tüm zamanların en çok satan kadın R&B/Hip-hop şarkıcısı unvanlarına sahiptir. Aynı zamanda, ABD'de en çok 1 numaraya ulaşmış single'ı olan kadın şarkıcı ve Elvis Presley ile beraber en çok 1 numaraya ulaşmış single'ı olan ikinci şarkıcıdır.