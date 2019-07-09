Mariah Carey şişe açma akımına öyle bir yöntemle katıldı ki herkesi şok etti!
Son zamanların en popüler akımı olan Bottle Cap (şişe kapağı açma) akımına ünlü şarkıcı Mariah Carey'de katıldı. Ama yöntemi 'yok artık' dedirtti.
Sosyal medyada yeni akım olan şişe kapağı açma akımına (Bottle Cap) birçok ünlü, farklı yöntemlerle dahil olurken en ilgi çekicisi dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey'den geldi. Sosyal medyada başlatılan şişe açma akımında ünlü yıldız Mariah Carey, farkını ortaya koydu.
İngiliz oyuncu Jason Statham'ın bir şişenin kapağını ayağıyla açmasının ardından sosyal medyada başlatılan şişe kapağı açma akımına Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, çığlığıyla dahil oldu.
Mariah Carey kimdir?
Mariah Carey 1990'lı yılların en çok albüm satan kadın şarkıcı, 1990'lı yıllarda her yıl 1 numaraya ulaşmış single'ları bulunan tek şarkıcı ve tüm zamanların en çok satan kadın R&B/Hip-hop şarkıcısı unvanlarına sahiptir. Aynı zamanda, ABD'de en çok 1 numaraya ulaşmış single'ı olan kadın şarkıcı ve Elvis Presley ile beraber en çok 1 numaraya ulaşmış single'ı olan ikinci şarkıcıdır.
Soundscan döneminde en çok satan kadın müzisyendir. Carey aynı zamanda çok kuvvetli (modern müzikte yedi, klasik müzikte beş oktav) ve tiz bir sese sahip olmakla birlikte yüksek frekansta şarkı söyleyen şarkıcıların başında gelir.