Maria Liman'dan karantina sözleri: 3 aylığına partner arıyorum
Rusya 2018 Dünya Kupası modeli Maria Liman, corona virüs salgını nedeniyle evinde karantinada olduğu için kendisine eşlik edecek partner aradığını ifade etti.
Corona virüs sebebiyle ünlü isimler karantinada geçirdikleri anları Instagramda paylaşırken ünlü Rus model Maria liman, olayı farklı bir boyuta taşıdı.
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Rusya'da 2018 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken ve giydiği kıyafetlerle turnuvanın en çekici taraftarı seçilen model Maria Liman, sosyal medyadan çok ilginç bir teklifte bulundu.
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26 yaşındaki güzel paylaşımında, "Corona virüs hastalığına yakalanmamış bir partner arıyorum" ifadesini kullandı.
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Liman, paylaşımın devamında, "Önümüzdeki 3 ay benim evimde eğleneceğim bir parnet olacak" yazınca takipçileri Maria Liman'ın gönderisine yüzlerce yorum yazdı.
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