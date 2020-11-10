Maria ile Mustafa'nın Brezilyalı güzeli Jessica May Anıtkabir'e gitti: Rüyamda görmüştüm
Maria ile Mustafa dizisinde başrol oynayan Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye'de Yeni Gelin dizisinde rol alan şimdilerde ise Maria ile Mustafa'da başrol oynayan Brezilyalı Jessica May, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.
Ankara'ya her geldiğinde Anıtkabir’e uğradığını söyleyen May, “Ben Atatürk’ü Türkiye’ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe de daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor" ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki oyuncu, "Türkiye’ye geldiğimden beri her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk’ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor” diye konuştu.
Jessica May kimdir?
May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya geldi. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır.