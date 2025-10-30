Mardinli çocuklardan dostluk ve sevgi temalı resim sergisi
Mardin’de RUBAKAT, Rekreasyon Derneği ve ÇATOM iş birliğiyle düzenlenen “Dostluk ve Sevgi” sergisinde, Guinness’e aday çocuk resimleri yeniden sergilendi. Etkinlikte “Engelsiz yarınlardan, eğitim benim yarınım” mesajı verildi.
Mardin’de 2014 yılında RUBAKAT ve Rekreasyon Derneği iş birliğiyle yürütülen “Gülümseyen Yüzler Projesi” kapsamında kadınların ve çocukların sosyal yaşama katılımı desteklenmişti.
Bu proje çerçevesinde ÇATOM bünyesindeki 100 çocuğun yaptığı resimler, Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterilmişti.
Bugün ise “Eğitim ışığında sandık izlerinden yarına” kampanyası kapsamında RUBAKAT, Rekreasyon Derneği ve ÇATOM tarafından “Dostluk ve Sevgi” temalı resim sergisi düzenlendi.
Sergide, Mardinli çocukların onurunu temsil eden Guinness’e aday resimler yer alırken, İstanbul Engelliler Derneği ve Çiçek Rehabilitasyon Merkezi de paydaş olarak etkinliğe katıldı.