Mardin'in saklı güzelliği: Doğa tutkunları Ğurs Vadisi şelalesi ve yeşil alanlarıyla sizi bekliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mardin'in saklı güzelliği: Doğa tutkunları Ğurs Vadisi şelalesi ve yeşil alanlarıyla sizi bekliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Ğurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşatıyor. Doğa tutkunların hayran olduğu belde ziyaretçilerini bekliyor.

Mardin'in saklı güzelliği: Doğa tutkunları Ğurs Vadisi şelalesi ve yeşil alanlarıyla sizi bekliyor - Sayfa 1

Mardin-Kızıltepe kara yolunun 7'nci kilometresindeki vadi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla doğa tutkunların gözdesi oldu. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ilçede kuş sesleri eşliğinde şelalenin manzarasını izleyenler bir yandan da biriken gölette serinliyor.

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Mardin'in saklı güzelliği: Doğa tutkunları Ğurs Vadisi şelalesi ve yeşil alanlarıyla sizi bekliyor - Sayfa 2

Özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçi, vadide serin havada piknik yapmanın keyfini yaşıyor.

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Mardin'in saklı güzelliği: Doğa tutkunları Ğurs Vadisi şelalesi ve yeşil alanlarıyla sizi bekliyor - Sayfa 3

Ziyaretçilerden Mahsum Atay, sıcaklığın  40 dereceyi aştığı ilçede, arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla vadiye geldiklerini belirterek, "Burası çok güzel bir yer, serinliyoruz ve rahatlıyoruz. İlk defa geldiğimiz için çok beğendik. Bundan sonra sürekli geleceğiz. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

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Mardin'in saklı güzelliği: Doğa tutkunları Ğurs Vadisi şelalesi ve yeşil alanlarıyla sizi bekliyor - Sayfa 4

Muhammet Mahmut Kurtay, fırsat buldukça gelip serinlemek için şelalede yüzdüklerini aktardı.

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