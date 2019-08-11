Mardin'in saklı güzelliği: Doğa tutkunları Ğurs Vadisi şelalesi ve yeşil alanlarıyla sizi bekliyor

Ziyaretçilerden Mahsum Atay, sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ilçede, arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla vadiye geldiklerini belirterek, "Burası çok güzel bir yer, serinliyoruz ve rahatlıyoruz. İlk defa geldiğimiz için çok beğendik. Bundan sonra sürekli geleceğiz. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.