Mardin'deki Doğu'nun antik kenti Dara Efes'i bile gölgede bırakabilir
Demirören Haber Ajansı
İzmir'deki Efes Antik Kenti'ne benzerliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 'Efes'i olarak biliniyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun, sınırını Sasanilere karşı korumak amacıyla kurduğu Mardin'deki Dara Antik Kenti, yazın gelişiyle birlikte ziyaretçi akınına uğramaya başladı.
Dara Antik Kenti'ni her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Antik kentteki kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları çok büyük ilgi çekiyor.
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Mardin’de, geçmişi 2300 yıllara dayanan bölgenin saklı hazinelerinden biri konumundaki antik kent Dara'da kazılar sürdükçe, tarihi yapılar ve eserler de bir bir gün yüzüne çıkıyor.
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33 yıldan beri bilimsel kazı ve araştırmaların yapıldığı Dara Antik Kenti, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından Perslere karşı savaşlarda askeri üs olarak yapılan ve ismini Pers Kralı Darius'tan alıyor.
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Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle de dinsel, sosyal ve ticari anlamda büyük bir öneme sahip olan Dara'da yapılan kazılarda, çeşitli dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı ortaya çıkarıldı.
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