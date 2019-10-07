Mardin'de yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada bulduğu cisim elinde patlayan Selahattin Bayhan (56) ağır yaraladı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir çoban, hayvan otlatırken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 8 Mart Mahallesi'nde hayvan otlatan çoban Selahattin Bayhan (56), yerde bulduğu henüz niteliği belirlenemeyen cismi incelemeye başladı.
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Elinde incelediği cismin patlaması sonucu ağır yaralanan Bayhan, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Çoban Bayhan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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