Mardin'de yazdığı yazıyla tanımadığı kişileri sofrasında ağırlıyor

"Geçen bir araba durdu.."

Kapıya yazdığı yazının ardından önce tuhaf karşılandığını ardından da takdir edilmeye başlandığını aktaran Gökçen, "Yazı yazıktan sonra su yemek yerine başka şeyler de isteyenler oluyor. Geçen bir araba durdu. Bahçedeki ağacımızdan dut istediler. Buyurun dedik. Başta kendi ailem olmak üzere herkes yazıyı tuhaf karşıladı. Daha sonra ise benimle gurur duydular. Bu beni mutlu etti."