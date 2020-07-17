Mardin'de yazdığı yazıyla tanımadığı kişileri sofrasında ağırlıyor
MARDİN'de başına gelen o olayla kapısına 'Acıkmış veya susamışsan çal kapıyı' yazan Emin Gökçen, bizlere örnek olurken sofrasını insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kızıltepe ilçesinin Yeşilliği ve şelaleleriyle "Gurs Vadisi" olarak bilinen bölgedeki kırsal 300 haneli Yüceli Mahallesi'nde ikamet eden 20 yaşındaki Emin Gökçen, evinin önünde duran bir ailenin susamasına rağmen su istemekten çekindiklerini fark etti, her şey onunla başladı. Bunun üzerine evinden getirdiği suyu aileye ikram eden Gökçen, benzer durumları önlemek amacıyla evinin kapısına "Acıkmış veya susamışsan çal kapıyı" yazdı.
"Herkes paylaşırsa dünya güzelleşecek"
Gökçen, köyde ailece çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatarak Mardin'in misafirperverliğiyle ön planda olduğunu söyledi. Gökçen, "Susamışlardı ama bizden su istemeye utanıyorlardı. Annem durumu fark edince onlara su götürdük. Daha sonra insanların çekinmemesi için kapıya yazı yazmaya karar verdik. Kapımız herkese açık. Herkes paylaşırsa dünya çok güzelleşecek. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.
"Mardin'de hangi kapıyı çalarsanız çalın, size açar"
Gökçen, "Sadece bizim değil bütün yöre halkının kapısı açık. Mardin'de hangi kapıyı çalarsanız çalın, size kapıyı açar ve kendileri ne yiyorsa aynısını ikram ederler. Bir kuş sütü eksik bir sofra kuramam belki ama elimizdeki bir parça ekmek dahi olsa paylaşmaya hazırız." dedi.
"Geçen bir araba durdu.."
Kapıya yazdığı yazının ardından önce tuhaf karşılandığını ardından da takdir edilmeye başlandığını aktaran Gökçen, "Yazı yazıktan sonra su yemek yerine başka şeyler de isteyenler oluyor. Geçen bir araba durdu. Bahçedeki ağacımızdan dut istediler. Buyurun dedik. Başta kendi ailem olmak üzere herkes yazıyı tuhaf karşıladı. Daha sonra ise benimle gurur duydular. Bu beni mutlu etti."