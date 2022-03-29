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Mardin'de TV'de görüp bu işe başladı! Kilolarca üretip yurtdışına satıyorlar: Hiçbir yere bakmasınlar

Mardin'de TV'de görüp bu işe başladı! Kilolarca üretip yurtdışına satıyorlar: Hiçbir yere bakmasınlar

MARDİN’de üretilen ve içinde barındırdığı vitamin değerleriyle yurt içinde yoğun talep gören eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı.

Mardin'de TV'de görüp bu işe başladı! Kilolarca üretip yurtdışına satıyorlar: Hiçbir yere bakmasınlar

Mardin’de üretilen eşek sütü sabunu; sedef, mantar, egzama ve her türlü deri hastalıklarına iyi geldiği bilinirken, güneş lekesi, sivilce ve siyah akne için de en çok tercih edilenler arasında. 

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Mardin'de TV'de görüp bu işe başladı! Kilolarca üretip yurtdışına satıyorlar: Hiçbir yere bakmasınlar

Eşek sütü sabunu, Mardin’e gelen yerli ve yabancı turistlerinin de ilgisini çekmesiyle yoğun talep görüyor. 

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Mardin'de TV'de görüp bu işe başladı! Kilolarca üretip yurtdışına satıyorlar: Hiçbir yere bakmasınlar

Eşek sütü sabununun daha çok cilt için kullanıldığını söyleyen sabuncu Necmettin Yüksel, aşırı saç dökülmelerinde de kullanıldığını söyledi.

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Mardin'de TV'de görüp bu işe başladı! Kilolarca üretip yurtdışına satıyorlar: Hiçbir yere bakmasınlar

Eşek sütü sabununun çeşitleri olduğunu belirten Yüksel, “Bunun içinde yüzde 2’ye kadar eşek sütü var, aşırısı zarardır. Anne sütüne en yakın süt, eşek sütüdür." dedi. 

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