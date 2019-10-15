Mardin'de sivil şehitler son yolculuğuna uğurlandı

Köy Muhtarı Emin Karadeniz, 2 şehitlerinin ve 15 yaralılarının olduğunu söyledi. Karadeniz, "Halil can yoldaşı arkadaşlarımızdı. Hepimiz çok üzgünüz. Anne Fatma Türkoğlu’nun bir oğlu da hastanede. Devletimizden destek bekliyoruz. Devletimizin yanında ve arkasındayız" dedi.