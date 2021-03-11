Mardin'de sadece iki kişi kaldılar! Günde bir tane üretiyor: Kuvvet isteyen bir iştir
MARDİN'de yaşayan 55 yaşındaki Aydın İldoğan ve 42 yaşındaki İbrahim Doğan, yok olan mesleklerini sürdürmeye devam ediyor.
Eşek ve katırların yük taşıması için kullanılan, dönemlerin gözde mesleği semercilik, teknolojiye direnmeye çalışıyor. Teknolojiyle birlikte cihaz ve araçların geliştirilmesiyle hayvanların da yük taşımasında kullanılmaması, semerciliği olan ilgiyi de azalttı.
Mardin'de 48 yıldır ata mesleğini sürdüren Aydın ildoğan, bir dönem semerci dükkanlarında 5 kişinin çalıştığını söyledi.
Ağabeylerinin de daha önce semercilik yaptığını anlatan İldoğan, zamanla bu mesleği bıraktıklarını söyledi. İldoğan, mesleklerinde ustanın artık yetişmediğini ifade etti.
İldoğan, "48 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği. Eskiden her dükkanda 4- 5 kişi çalışırdı. O zaman ustaların yanında çıraklar da vardı." şeklinde konuştu.