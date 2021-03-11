Mardin'de sadece iki kişi kaldılar! Günde bir tane üretiyor: Kuvvet isteyen bir iştir

Eşek ve katırların yük taşıması için kullanılan, dönemlerin gözde mesleği semercilik, teknolojiye direnmeye çalışıyor. Teknolojiyle birlikte cihaz ve araçların geliştirilmesiyle hayvanların da yük taşımasında kullanılmaması, semerciliği olan ilgiyi de azalttı.