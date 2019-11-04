Mardin'de kaçak elektrik tüketimini önleyen panolara saldırı

Söz konusu yatırımın tamamlanmasının kaçak elektrik kullananları rahatsız ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece 8 Mart Mahallesi'nde kurulan 4 panoya saldırıldı. Saldırganlar, kırdıkları panoları ateşe vererek yaktılar. Panolar kullanılamaz hale geldi. Olayın haber alınması üzerine Dicle Elektrik ekipleri olay yerine gitti. Gerekli tutanakların tutulması ve hasar tespitinin yapılmasının ardından panoların yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu."