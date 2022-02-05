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Mardin'de balık restoranı açtı 'balıkçı Azize' konuştu: Bölgede balığı sevdirmek zor oldu

Anadolu Ajansı
Mardin'de balık restoranı açtı 'balıkçı Azize' konuştu: Bölgede balığı sevdirmek zor oldu

Mardin'de devlet desteğiyle balık restoranı açan, müşterilerinin "Balıkçı Azize" diye hitap ettiği Süheyla Dağ, pişirdiği taze balıklarla müşterilerini ağırlıyor.

Mardin'de balık restoranı açtı 'balıkçı Azize' konuştu: Bölgede balığı sevdirmek zor oldu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle balık restoranı açan Dağ, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan aldığı mikrokredi ile de işini büyüttü.

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Mardin'de balık restoranı açtı 'balıkçı Azize' konuştu: Bölgede balığı sevdirmek zor oldu

İş yerinde eşi, 2 çocuğuyla beraber 7 kişiyi istihdam eden Dağ, İzmir ve Samsun'dan gelen taze balıklarla müşterilerini ağırlıyor, ayrıca evlere servis yapıyor. Dağ, AA muhabirine, Ömerli ilçesinde doğduğunu, daha sonra Nusaybin'e gelin gittiğini söyledi.

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Mardin'de balık restoranı açtı 'balıkçı Azize' konuştu: Bölgede balığı sevdirmek zor oldu

Bir süre ailesiyle Bursa ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşadıklarını, burada eşinin restoranlarda, kendisinin de hastane yemekhanesinde çalıştığını anımsatan Dağ, daha sonra döndüğü memleketinde işsiz kaldığını belirtti.

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Mardin'de balık restoranı açtı 'balıkçı Azize' konuştu: Bölgede balığı sevdirmek zor oldu

"Ne yapabilirim diye düşünürken KOSGEB'i duydum. Araştırdım, öğrendim ve 15 gün boyunca kursa gittim, belgemi aldım" ifadelerini kullanan Dağ, belgeyi aldıktan sonra destek başvurusunun kabul edilmesiyle önce Ömerli ilçesinde, sonra da taşındıkları merkez Artuklu'da balık restoranı açtığını kaydetti.

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