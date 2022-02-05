Mardin'de balık restoranı açtı 'balıkçı Azize' konuştu: Bölgede balığı sevdirmek zor oldu

İş yerinde eşi, 2 çocuğuyla beraber 7 kişiyi istihdam eden Dağ, İzmir ve Samsun'dan gelen taze balıklarla müşterilerini ağırlıyor, ayrıca evlere servis yapıyor. Dağ, AA muhabirine, Ömerli ilçesinde doğduğunu, daha sonra Nusaybin'e gelin gittiğini söyledi.