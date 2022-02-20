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Mardin'de 800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı

Anadolu Ajansı
Mardin'de 800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı

MARDİN'in Midyat ilçesinde 800 yıllık Meryem Ana Kilisesinin çanını çalmak isteyen hırsızlar çıkan çan sesi üzerine kaçtı.

Mardin'de 800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı

MARDİN'in Midyat ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kiliseye giren şüpheliler kuledeki tarihi çanı çalmak isterken çanın çalması üzerine kiliseden uzaklaştı.

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Mardin'de 800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı

Mahallede yaşayan vatandaşlar dini bir tören olmadığı halde duydukları çan sesinden şüphelenerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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Mardin'de 800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı

Olay yerine giden polis ekipleri ile Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, kilisenin penceresindeki demir korkulukların kesilerek içeri girildiğini, elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını, avizenin kırıldığını ve çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi.

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Mardin'de 800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

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