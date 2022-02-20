Mardin'de 800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı

Olay yerine giden polis ekipleri ile Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, kilisenin penceresindeki demir korkulukların kesilerek içeri girildiğini, elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını, avizenin kırıldığını ve çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi.