Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıkarıldı! Fiyatını duyunca çok şaşıracaksınız
MARDİN’de bulunan 1700 yıllık tescilli Mor Yuhanna Süryani Kilisesi, internet ortamında satılığa çıkartıldı. Kilisenin fiyatı dudak uçuklattı.
Mardin’in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Akın Sokakta bulunan 1700 yıllık Mor Yuhanna Süryani Kilisesinin sahibi, yapının satılması için girişimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür varlığı olarak tescillediği, girişi iki ayrı oda ve ibadetlerin yapıldığı bölümlerden oluşan Mor Yuhanna Süryani Kilisesinde 3 din adamına ait mezar, iki ayrı da tünel bulunuyor.
İbadetin yapılmadığı ve uzun süre marangozhane olarak kullanılan kilisenin satışı için Diyarbakır’da emlakçılık yapan Mahsum Altay'a yetki verildi.
Altay'ın yaptığı ekspertiz çalışması sonucu tarihi kilise 7 milyon 250 bin lira fiyat biçilerek internet ortamında satışa çıkarıldı.
Emlak işletmecisi Mahsum Altay, alıcıların Süryani cemaatinden olmasına dikkat çektiklerini kaydederek, yapımının turizme kazandırılması için onların teklifini beklediklerini kaydetti.