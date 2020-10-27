Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıkarıldı! Fiyatını duyunca çok şaşıracaksınız

Mardin’in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Akın Sokakta bulunan 1700 yıllık Mor Yuhanna Süryani Kilisesinin sahibi, yapının satılması için girişimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür varlığı olarak tescillediği, girişi iki ayrı oda ve ibadetlerin yapıldığı bölümlerden oluşan Mor Yuhanna Süryani Kilisesinde 3 din adamına ait mezar, iki ayrı da tünel bulunuyor.