Maraşlı son bölümü bugün Final tarihi ne zaman?
ATVMaraşlı dizisi final ne zaman? ’de Pazartesi akşamları yayınlanan sevilen dizinin izleyicilerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Maraşlı dizisi final mi yapıyor? Maraşlının finali ne zaman? İşte Maraşlı dizisiyle ilgili tüm detaylar...
Sosyal medyada dizilerle ilgili kulis sayfalarından yayılan fısıltılara göre Maraşlı dizisinin ikinci sezonu çekilmeyecek. Çünkü rakipleriyle baş etmesi oldukça güç bir hale geldi.
Maraşlı dizisinin yaz sezonu bitmeden önce final yapması bekleniyor. Maraşlı dizisinin final tarihi ile ilgili henüz kanal ve yapımcı tarafından bir açıklama yapılmadı.
MARAŞLI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Pazartesi reytinglerde Kağıt EV AB 3,18 reyting alarak günü tamamlarken Maraşlı 3,00 reyting alarak günü tamamladı. ATV yepyeni dizilerin hazırlığına başladı ve bir dizi daha bitmek zorundaydı. ATV kararını verdi. Maraşlı 2. sezon onayını alamadı.
MARAŞLI'NIN GÜZEL MAHUR'U BAKIN NERELİ ÇIKTI?
Maraşlı'nın Mahuru Alina Boz'un memleketi çok farklı bir bölgeymiş. Güzelliğiyle baş döndüren ve ilk ekranlara geldiği andan itibaren gündemden bir türlü düşmeyen Alina Boz; hem oyunculuk kariyerinde hem de sosyal medyada fırtınalar estirirken, nereli olduğu bugün sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.