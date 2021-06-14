Maraşlı son bölümü bugün Final tarihi ne zaman?

MARAŞLI'NIN GÜZEL MAHUR'U BAKIN NERELİ ÇIKTI?

Maraşlı'nın Mahuru Alina Boz'un memleketi çok farklı bir bölgeymiş. Güzelliğiyle baş döndüren ve ilk ekranlara geldiği andan itibaren gündemden bir türlü düşmeyen Alina Boz; hem oyunculuk kariyerinde hem de sosyal medyada fırtınalar estirirken, nereli olduğu bugün sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.