Maraşlı dizisinin 'Mahur'u Alina Boz ve Rus annesinden dikkat çeken Ukrayna savaşı paylaşımı
Rus kökenli güzel oyuncu Alina boz ve annesi Olga Boz'un Ukrayna'da Rusya tarafından başlatılan işgal niteliğindeki saldırılara ilişkin çarpıcı paylaşım...
ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur karakterini canlandıran Rus kökenli Alina Boz ve annesi Olga Boz'un Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti. Alina Boz, Rusya-Ukrayna savaşına sessiz kalmadı. Annesi Olga Boz'un da paylaşımı çok konuşuldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 6. gününde de devam ederken,bazı sanatçılar tepkilerini sosyal medyadan dile getiriyor. Kimi savaşa hayır diyor, kimi ise mağdur olan insanlara yardım etmek için seferber oluyor.
Rus kökenli ünlü oyuncu Alina Boz ve annesi de Rusya-Ukrayna savaşına sessiz kalmadı.
Başarılı geç oyuncu geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Savaşa hayır" paylaşımı yaparak tepkisini göstermişti