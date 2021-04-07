Maraşlı Çukur Yasak Elma Survivor Sefirin Kızı hüsrana uğradı! Reytingde ilk sıra bakın kimin
5 Nisan 2021'in reyting sonuçları Sefirin Kızı, Survivor ve Maraşlı'yı hüsrana uğrattı. Çukur ve Yasak Elma ise reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven’in planından habersiz hayat mücadelesi verdiği Sefirin Kızı son bölümüyle yine ilk 10'a girmeyi başaramadı. Bu sezonda ayrılık rüzgarlarının estiği dizi haftalardır reytinglerde başarı sağlayamadı.
Şahika, Hasan Ali’ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalıştığı Yasak Elma dün akşamki bölümüyle zirve yarışında yükseliş gösteremedi.
Yamaç’a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç’ı durdurmak için harekete geçtiği Çukur, reytinglerde zirve yarışına ortak oldu. Final bölümüne haftalar kalan dizide heyecan doruk seviyeye ulaştı.
Dün akşam yeni bölüm yerine özel bölüm yayınlanan Maraşlı reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı.