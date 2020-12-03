Maradona'nın öldüğü odanın fotoğrafları ortaya çıktı! Kahreden detaya bakın
Diego Armando Maradona'nın hayata vedasının ardından yankılar sürerken, fenomen ismin ölümünün gerçekleştiği odanın fotoğrafları ortaya çıktı. Maradona'nın kaldığı evin halinin içler acısı olması sevenlerini bir hayli üzdü.
Futbol dünyası 25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın yasını tutmaya devam ederken efsane ismin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İlk ifadesi yalanmış: Maradona'nın evinde kalan hemşire Gisela Madrid, ilk ifadesinde kullandığı "Sabah 6.30'da onu kontrol ettiğini ve yatağında normal bir şekilde uyuyordu." sözlerinin yalan olduğunu itiraf etmişti.
Düşüp kafasından yaralanmış: Hemşire Gisela Madrid, vefat sonrası verdiği ifadesi haricinde ilk kez konuştu. Skandalların odağındaki hemşire, avukatı aracılığıyla, Maradona'nın hayatını kaybettiği 25 Kasım Çarşamba gününden birkaç gün önce düştüğünü ve kafasından yaralandığını açıkladı.
''Kimse onu hastaneye götürmedi'': Gisela Madrid, "Öldüğü Çarşamba gününün olduğu hafta başında yere düştü ve kafasını vurdu. Ancak MR için ya da başka bir tedavi için kimse onu hastaneye götürmedi." diyerek tarihi bir itirafta bulundu.