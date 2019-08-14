Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı olay olmuştu! Samimi açıklamalar geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı olay olmuştu! Samimi açıklamalar geldi

BODRUM'da sahne alan Manuş Baba, sahnede zaman zaman kendisini dinleyenlerle sohbet etti ve askerliğe dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının askerlik fotoğrafı da olay olmuştu.

Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı olay olmuştu! Samimi açıklamalar geldi - Sayfa 1

Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal’ ve ‘İki Gözümün Çiçeği’ albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti. 

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Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı olay olmuştu! Samimi açıklamalar geldi - Sayfa 2

 Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, askerliği sorulunca, askerliğe dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, askerde tankçı olduğunu dile getirerek şunları söyledi: 

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Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı olay olmuştu! Samimi açıklamalar geldi - Sayfa 3

“Askerde tankçı birliğindeydim ve tankın içine girdim. Hiç rahat ve konforlu bir şey değil. Allah kullanan kardeşlerime kolaylık versin. Keşke hiç kullanılmasa, keşke dünyanın hiçbir yerinde tankların, topların sesi yankılanmasa sevginin ve kardeşliğin şarkıları söylense. Kim bilir belki bir gün o da olur. Ümidinizi kaybetmeyin benim hala umudum var.” 

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Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı olay olmuştu! Samimi açıklamalar geldi - Sayfa 4

Öte yandan Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı, sosyal medyada sızınca alay konusu olmuş, görenler tanımakta zorluk çekmişti. 

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