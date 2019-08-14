Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı olay olmuştu! Samimi açıklamalar geldi

“Askerde tankçı birliğindeydim ve tankın içine girdim. Hiç rahat ve konforlu bir şey değil. Allah kullanan kardeşlerime kolaylık versin. Keşke hiç kullanılmasa, keşke dünyanın hiçbir yerinde tankların, topların sesi yankılanmasa sevginin ve kardeşliğin şarkıları söylense. Kim bilir belki bir gün o da olur. Ümidinizi kaybetmeyin benim hala umudum var.”