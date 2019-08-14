Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı olay olmuştu! Samimi açıklamalar geldi
BODRUM'da sahne alan Manuş Baba, sahnede zaman zaman kendisini dinleyenlerle sohbet etti ve askerliğe dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının askerlik fotoğrafı da olay olmuştu.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal’ ve ‘İki Gözümün Çiçeği’ albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.
Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, askerliği sorulunca, askerliğe dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, askerde tankçı olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
“Askerde tankçı birliğindeydim ve tankın içine girdim. Hiç rahat ve konforlu bir şey değil. Allah kullanan kardeşlerime kolaylık versin. Keşke hiç kullanılmasa, keşke dünyanın hiçbir yerinde tankların, topların sesi yankılanmasa sevginin ve kardeşliğin şarkıları söylense. Kim bilir belki bir gün o da olur. Ümidinizi kaybetmeyin benim hala umudum var.”
Öte yandan Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı, sosyal medyada sızınca alay konusu olmuş, görenler tanımakta zorluk çekmişti.