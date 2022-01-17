BIST 2.091
DOLAR 13,45
EURO 15,33
ALTIN 784,35

Manuş Baba Sivas'ta soğuğu bahane edip konsere çıkmadı! Seyirciler çıldırdı!

Manuş Baba Sivas'ta soğuğu bahane edip konsere çıkmadı! Seyirciler çıldırdı!

SİVAS’ta buz gibi soğuk havaya aldırış etmeden Manuş Baba’nın konserine akın eden onlarca kişiye, ünlü şarkıdan şok... Manuş Baba soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadı.

Manuş Baba Sivas'ta soğuğu bahane edip konsere çıkmadı! Seyirciler çıldırdı!

SİVAS'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Hayal kırıklığı yaşayan onlarca kişi, şarkıcıya tepki gösterdi.

17
Manuş Baba Sivas'ta soğuğu bahane edip konsere çıkmadı! Seyirciler çıldırdı!

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. 

27
Manuş Baba Sivas'ta soğuğu bahane edip konsere çıkmadı! Seyirciler çıldırdı!

Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti.

37
Manuş Baba Sivas'ta soğuğu bahane edip konsere çıkmadı! Seyirciler çıldırdı!

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu.

47