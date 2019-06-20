Manuş Baba asker fotoğrafı ile dillerde! Bedelli de sakallar gitti son hali bu
Yeni bedelli askerlik sisteminden yararlanan şarkıcı Manuş Baba’nın saçsız sakalsız askerlik fotoğrafı, sosyal medyaya damga vurdu.
Bedelli askerlikten yararlanan bir ünlü de Manuş Baba oldu. Manuş Baba'nın saçını ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi, sosyal medyayı salladı.
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Manuş Baba adıyla tanınan müzisyen Mustafa Özkan, vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu.
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Kışladaki askerler, Manuş Baba'nın sakalsız halini paylaşınca sosyal medya karıştı. Sakalsız fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.
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