SON DAKİKA
Genelkurmay çatı davasında karar çıktı! Akın Öztürk ve diğer örgüt elemanları için istenen cezalar belli oldu! Haberin devamı.

Manuş Baba asker fotoğrafı ile dillerde! Bedelli de sakallar gitti son hali bu

Manuş Baba asker fotoğrafı ile dillerde! Bedelli de sakallar gitti son hali bu

Yeni bedelli askerlik sisteminden yararlanan şarkıcı Manuş Baba’nın saçsız sakalsız askerlik fotoğrafı, sosyal medyaya damga vurdu.

Manuş Baba asker fotoğrafı ile dillerde! Bedelli de sakallar gitti son hali bu - Sayfa 1

Bedelli askerlikten yararlanan bir ünlü de Manuş Baba oldu. Manuş Baba'nın saçını ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi, sosyal medyayı salladı.

19
Manuş Baba asker fotoğrafı ile dillerde! Bedelli de sakallar gitti son hali bu - Sayfa 2

Manuş Baba adıyla tanınan müzisyen Mustafa Özkan, vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu.

29
Manuş Baba asker fotoğrafı ile dillerde! Bedelli de sakallar gitti son hali bu - Sayfa 3

Kışladaki askerler, Manuş Baba'nın sakalsız halini paylaşınca sosyal medya karıştı. Sakalsız fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.

39
Manuş Baba asker fotoğrafı ile dillerde! Bedelli de sakallar gitti son hali bu - Sayfa 4
49