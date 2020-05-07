Manuel Neuer boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili yaptı
Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra gönlünü 19 yaşındaki Anika Bissel'e kaptırdı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 19 yaşındaki Anika Bissel adındaki üniversite öğrencisi ve hentbol oyuncusu ile aşk yaşamaya başladı.
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Almanya'nın magazin gündeminde Anika'nın kendisine ait bir dairesi olmasına rağmen zamanının çoğunu Neuer'in lüks villasında geçirdiği ve karantina günlerinde beraber antrenman yaptığı yazılıyor.
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Öte yandan Manuel Neuer'in yeni kız arkadaşını annesi Marita ile tanıştırdığı belirtildi.
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Ayrıca Nina Neuer, Instagram'da son paylaşımını 25 Mart'ta yaparken eşi Neuer ile birlikteki son fotoğrafını ise 7 Ekim 2019 tarihinde paylaştı.
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