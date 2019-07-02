Mansur Yavaş'ın Ankara Toptancı Hali esnafına yaptığı ziyarette renkli anlar!

Mansur Yavaş'ın Ankara Toptancı Hali esnafına yaptığı ziyarette renkli anlar!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Toptancı Hali esnafına ziyarette bulundu. Esnafı tek tek gezerek bol kazançlar temennisinde bulunan Başkan Yavaş, "Sizin sorunlarınızı yerinde görüp tüm esnaf kardeşlerimle yüz yüze konuşmanın daha doğru olacağını düşündüm." diye konuştu.

Mansur Yavaş'ın Ankara Toptancı Hali esnafına yaptığı ziyarette renkli anlar! - Sayfa 1

Başkan Yavaş’ı sabahın erken saatlerde karşılarında gören hal esnafı, "Halde ilk kez bir belediye başkanını görüyoruz. Bu bizim için bir ilk, çok mutlu olduk" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

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Mansur Yavaş'ın Ankara Toptancı Hali esnafına yaptığı ziyarette renkli anlar! - Sayfa 2

Toptancı Hali ziyaretinde esnafın kahvaltı sofrasına da konuk olan Başkan Yavaş, esnafın tek tek sorunlarını dinledi.

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Mansur Yavaş'ın Ankara Toptancı Hali esnafına yaptığı ziyarette renkli anlar! - Sayfa 3

Seçim öncesi hal esnafını ziyarete geleceğine dair söz verdiğini belirten Başkan Yavaş şöyle konuştu: Sizin sorunlarınızı yerinde görüp tüm esnaf kardeşlerimle yüz yüze konuşmanın daha doğru olacağını düşündüm. 

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Mansur Yavaş'ın Ankara Toptancı Hali esnafına yaptığı ziyarette renkli anlar! - Sayfa 4

Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Sorunların çözümü için de her türlü adımı atacağız.

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