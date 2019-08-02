Mansur Yavaş'a büyükelçilerden yoğun ilgi

“Biz seçmenlerimize şeffaf olacağımızın sözünü vermiştik. Göreve geldiğimizden beri geride bıraktığımız sürecin ardından belediyenin bütün gelir-gider durumu, işleyişi hakkında 100 günlük bir kitapçık hazırladık ve kamuoyuna açıkladık. Canlı olarak yayınlanan açık ihale yöntemini hayata geçirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu çalışma büyük beğeni ve ilgi topladı. Türkiye’deki diğer belediyeler de bizi örnek almaya başladılar.”