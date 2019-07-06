Mansur Yavaş talimat verdi! BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla taze sıkılmış meyve suyu satışının yapıldığı "BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete başladı.
Vatandaşların taze sıkılmış meyve suyu ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELKO A.Ş, Başkent'in merkezi noktaları olan Yüksel Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi ve Kızılay Alışveriş Merkezi yanında bulunan büfelerde yeniden satışını sürdürecek. Vitamin Büfeleri'nin sayısı gelen talepler doğrultusunda Başkent'in başka semtlerinde de hizmet verecek.
"Ürün çeşitliliğini artıracağız"
Yeniden hizmete başlayan BELKO Vitamin Büfeleri'nin açılışını BELKO Müdürler Kurulu Başkanı Kerim Yılmaz, tarafından gerçekleştirildi. Doğal meyvelerin sağlıklı ve hijyenik ortamda sıkılan meyve sularının kaliteli bir şekilde Başkentlilere yeniden sunulmaya başladığını belirten Kerim Yılmaz, "Öncelikle Başkentlilere hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. ALO 153 Mavi Masa'ya yazılı ve sözlü olarak bu hizmetin sürdürülmesine ilişkin birçok talep geldi. Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda Vitamin Büfeleri BELKO logosuyla yeniden hizmete başladı. İlk etapta portakal, havuç ve nar suyunu satışa sunuyoruz. Halkın memnuniyeti ve talepleri doğrultusunda da ürün çeşitliliğini artıracağız" dedi.
Fiyatlar 2,50 ile 3 TL arasında
BELKO Vitamin Büfeleri'nde; 250 cc portakal suyu, havuç suyu ve nar suyu 3 TL, limonata 2 lira 50 kuruş, vişne suyu 2 lira 50 kuruş'tan satışa sunuldu.