Mansur Yavaş talimat verdi! BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

"Ürün çeşitliliğini artıracağız"

Yeniden hizmete başlayan BELKO Vitamin Büfeleri'nin açılışını BELKO Müdürler Kurulu Başkanı Kerim Yılmaz, tarafından gerçekleştirildi. Doğal meyvelerin sağlıklı ve hijyenik ortamda sıkılan meyve sularının kaliteli bir şekilde Başkentlilere yeniden sunulmaya başladığını belirten Kerim Yılmaz, "Öncelikle Başkentlilere hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. ALO 153 Mavi Masa'ya yazılı ve sözlü olarak bu hizmetin sürdürülmesine ilişkin birçok talep geldi. Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda Vitamin Büfeleri BELKO logosuyla yeniden hizmete başladı. İlk etapta portakal, havuç ve nar suyunu satışa sunuyoruz. Halkın memnuniyeti ve talepleri doğrultusunda da ürün çeşitliliğini artıracağız" dedi.