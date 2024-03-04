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Mansur Yavaş esnafla buluştu! Gezerek tek tek not aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Mansur Yavaş esnafla buluştu! Gezerek tek tek not aldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin ABB başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına Ankara Toptancı Hali'nde devam etti.

Mansur Yavaş esnafla buluştu! Gezerek tek tek not aldı

Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

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Mansur Yavaş esnafla buluştu! Gezerek tek tek not aldı

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş'a, CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli ile Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu eşlik etti.

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Mansur Yavaş esnafla buluştu! Gezerek tek tek not aldı

Yavaş, meyve sebze tezgahlarını gezerek, talepleri not aldı.

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Mansur Yavaş esnafla buluştu! Gezerek tek tek not aldı
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