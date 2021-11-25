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Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış

Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış

İSTANBUL'daki Esenler Otogarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, manken ve oyuncu Cansu Ateş'i de durdurdu. Ateş’in kemerine saklanmış halde uyuşturucu madde bulundu.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış

Manken ve oyuncu Cansu Ateş'in başı uyuşturucu ile dertte. Best Model yarışmasına da katılan Cansu Ateş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı'na gitti.

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Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış

Kemerine sıkıştırılmış paket çıktı

Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu.

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Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış

Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken Cansu Ateş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış

Erkek arkadaşım hayatını kaybetti

Uyuşturucuyu Etiler'de bir arkadaşından aldığını itiraf eden Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde aldığını söyledi.

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