Manken, oyuncu, fenomen! İşte sezon yorgunluğunu tatilde atan ünlüler...
Ünlü isimler, oyuncular ve fenomenler. Yoğun bir kış sezonunun ardından ünlüler tatile çıktı. Kimileri yurt dışı tatili yaparken kimileri Bodrum, Çeşme, Fethiye ve Ayvalık gibi tatil beldelerini tercih etti. Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Uğurcan Günay, Çeşme tatilinin ardından rotayı Bodrum’a çevirdi.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Uğurcan Günay, Çeşme tatilinin ardından rotayı Bodrum’a çevirdi.
TEKNE POZU PAYLAŞTI
Berrak Tüzünataç gözlerden uzak tekne tatili yapıyor. Ege koylarını gezen ünlü oyuncu önceki gün teknede verdiği bikinili pozunu Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı. Düzgün fiziğini gözler önüne seren Berrak Tüzünataç’ın karesini hayranlarından büyük ilgi gördü.
YORGUNLUK ÇIKARIYOR
2024 Türkiye Güzeli unvanını kazandıktan sonra Hindistan’ın Haydarabad şehrinde düzenlenen Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, uzun yarışma maratonunun ardından soluğu Bodrum’da aldı. Yarışma yorgunluğunu atan Bilgen tatilden karelerini Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.
AŞIKLAR BODRUMDA
Uzun süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman, Türkiye’ye geldi. Kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu, DJ sevgilisi Sara Bluma’ya Türkiye’yi gezdirdi.
Kısa bir İstanbul tatilinin ardından ünlü çift soluğu Bodrum’da aldı. Can Yaman sevgilisiyle teknede verdikleri romantik pozları sosyal medyasında paylaştı. İkilinin aşk dolu karelerine kısa sürede beğeni yağdı.