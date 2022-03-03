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Manken Meral Kaplan'a hapis şoku! Başı dertten kurtulmuyor: Dil çıkartıp...

Manken Meral Kaplan'a hapis şoku! Başı dertten kurtulmuyor: Dil çıkartıp...

Verdiği pozlarla Hollywood yıldızı Cameron Diaz’a benzetilen eski manken Meral Kaplan’ın başı dertten kurtulmuyor.

Manken Meral Kaplan'a hapis şoku! Başı dertten kurtulmuyor: Dil çıkartıp...

Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani, 8 yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

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Manken Meral Kaplan'a hapis şoku! Başı dertten kurtulmuyor: Dil çıkartıp...

Kaplan, duruşmaya tanık olarak gelen Kübra Ulutaş'a saldırdı.

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Manken Meral Kaplan'a hapis şoku! Başı dertten kurtulmuyor: Dil çıkartıp...

Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü. 

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Manken Meral Kaplan'a hapis şoku! Başı dertten kurtulmuyor: Dil çıkartıp...

Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi.

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