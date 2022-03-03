Manken Meral Kaplan'a hapis şoku! Başı dertten kurtulmuyor: Dil çıkartıp...
Verdiği pozlarla Hollywood yıldızı Cameron Diaz’a benzetilen eski manken Meral Kaplan’ın başı dertten kurtulmuyor.
Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani, 8 yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.
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Kaplan, duruşmaya tanık olarak gelen Kübra Ulutaş'a saldırdı.
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Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü.
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Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi.
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