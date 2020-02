Manken Irmak Atuk annesi Sevim Atuk ile kutsal topraklara umreye gittiler!

Irmak Atuk Kimdir?

24 Kasım 1985’de İzmir’de doğan Irmak Atuk, 2002 yılında yapılan Best Model of Turkey yarışmasında Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte birinci olmuş, ardından aynı yıl katıldığı Best Model of the World yarışmasında da ikinci olmuştur.