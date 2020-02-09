Manken Irmak Atuk annesi Sevim Atuk ile kutsal topraklara umreye gittiler!
2002 senesinde gerçekleştirilen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Irmak Atuk, annesiyle beraber kutsal topraklara umreye gittiler.
2002'de Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber katıldıkları Best Model of Turkey yarışmasında birinci, aynı sene gerçekleştirilen est Model of the World yarışmasında ikinci gelerek adını duyuran Irmak Atuk, annesi Sevim Atuk ile beraber kutsal topraklara gittiler.
Manken Irmak Atuk'un annesi Sevim Atuk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Allah kızımla kutsal topraklara gelip umre yapmayı nasip etti... Şükürler olsun" notunu ekledi.
Irmak Atuk Kimdir?
24 Kasım 1985’de İzmir’de doğan Irmak Atuk, 2002 yılında yapılan Best Model of Turkey yarışmasında Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte birinci olmuş, ardından aynı yıl katıldığı Best Model of the World yarışmasında da ikinci olmuştur.
2003 yılında oyunculuk kariyerine başlayan güzel manken, ilk olarak Fatma Girik, Meltem Cumbul ve Burak Hakkı gibi oyuncuların yer aldığı “Gurbet Kadını” adlı dizide rol aldı.