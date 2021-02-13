Manken Elif Ece Uzun'dan kan donduran iddia! Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!

Psikolojik şiddet

Elif Ece Uzun’un fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik ve psikolojik şiddete de maruz kaldığının belirtildiği dilekçede şu iddialarda bulundu: “Mehmet Tuş, uyuşturucu madde kullanmaktadır. Elif Ece Uzun’un kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretler etmektedir."