Manisa'nın Ahmetli ilçesinde orman yangını! 12 saattir her yer alev alev

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkiindeki ormanlık alanda saat 18.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alev ve duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Yangın 12 saattir sürerken müdahale de sürüyor.