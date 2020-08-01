Manisa'nın Ahmetli ilçesinde orman yangını! 12 saattir her yer alev alev
MANİSA'nın Turgutlu ve Ahmetli sınırında bulunan Akçapınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. 12 saatten fazla zamandır süren yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor...
Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkiindeki ormanlık alanda saat 18.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alev ve duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Yangın 12 saattir sürerken müdahale de sürüyor.
Manisa'daki orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter, 60 arazöz, 5 dozer ve yaklaşık 250 personel ile müdahale edilirken, bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
Manisa Orman Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmalarına rağmen yangında yaklaşık olarak 35 hektarlık alan küle dönerken, İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın Orman Müdürlüğünden gelen ekipler de çalışmalara destek veriyor.
Öte yandan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan, Turgutlu Orman Şefliği ekiplerinden yangına ilişkin bilgi aldı.