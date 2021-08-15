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Manisa'daki Marmara Gölü kuruma noktasına geldi

Anadolu Ajansı
Manisa'daki Marmara Gölü kuruma noktasına geldi

MANİSA'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular neredeyse tamamen çekildi, göl kuruma noktasına geldi. Gölün kuzeybatısındaki küçük bir alanda yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.

Manisa'daki Marmara Gölü kuruma noktasına geldi

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Manisa'daki Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu.

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Manisa'daki Marmara Gölü kuruma noktasına geldi

Göl, yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.

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Manisa'daki Marmara Gölü kuruma noktasına geldi

Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.

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Manisa'daki Marmara Gölü kuruma noktasına geldi

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Marmara Gölü'nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle 'yok' denilebilecek kadar az su kaldığını belirtti.

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