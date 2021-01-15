Manisa'da video izleyerek yaptı paraya para demiyor! Talepler patladı
MANİSA'da koronavirüs salgını döneminde internetten izlediği videolarla 26 yaşındaki Mustafa Çakmak gelir elde etmeye başladı. Ürettiği ürünlerin fiyatı ise şaşırttı.
Manisa'nın Soma ilçesinde 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası Mustafa Çakmak hayatını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Çakmak'ın salgın döneminde internet üzerinden izlediği videolar hayatını değiştirdi.
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İzlediği videolarla Çakmak, ahşap yapma sanatı öğrendi ve engelini sanatla birlikte aştı.
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Çakmak, kurduğu atölyede ürettiği süs eşyalarına sipariş yağıyor.
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Siparişlere yetişemeyen Çakmak, kazancıyla ev ekonomisine katkı sağlarken, engelinin üretmeye engel olmamasının mutluluğunu da yaşıyor.
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