Manisa'da vakit geçirmek için başladı! Siparişlere yetişemiyor

Şehzadeler ilçesinde çalıştığı fabrikadan 9 yıl önce emekli olan evli ve 1 çocuk babası Yunus Direr, vakit geçirmek için halk eğitim merkezi tarafından düzenlenen kurslara katıldı. Sırasıyla çini, seramik ve son olarak da su kabağından lamba işlemesini öğrendi.