Manisa'da üç eşini de öldüren sanıktan son savunmasında pes dedirten sözler

Mutlu Menekşe’nin neden öldüğünü bilmediğini savunan Necati Akpınar, adli tıp raporlarında yer alan eziyet ve darp iddialarına yönelik, “Raporu kabul etmiyorum. Düşmüş, yaralanması bundan olabilir. 2020 yılında koronadan dolayı hapishaneden çıktım. Maddi durumum da iyi, daha bir cezamı bitirmemişken benim başka birini öldürmem için bir sebep yok” diye konuştu.

Mutlu Menekşe’nin kızı Gaye Yıldız da zanlıdan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almasını istedi. Gaye Yıldız, “Annem bana bir kişinin yanında çalışacağını, yemeklerini yapacağını söyledi. ‘Sen de gel benimle’ dedi. Ben gitmedim ama annem bu adamın yanına gittikten sonra telefonu sürekli kapalıydı. ‘Sürekli hastaydı, hastaneye gidiyorduk’ diyor ama kayıtlarda sadece Saruhanlı Devlet Hastanesi aciline 3 kez giriş olmuş. Ben anneme bu sürede hiç ulaşamadım. Telefonu da sürekli kapalıydı” dedi.

Gaye Yıldız’ın avukatı Yalçın Arcak ise Necati Akpınar’ın kendisini kurtarmaya yönelik beyan verdiğini savundu. Necati Akpınar’ın telefon kayıtlarını mahkemede okuyan avukat Yalçın Arcak, sanığın Mutlu Menekşe’ye hakaret ettiğini ve aşağılayıcı sözler söylediğini belirtti.