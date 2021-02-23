Manisa'da servis bekleyen genç kadın eski sevgilisi tarafından tüfekle öldürüldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde işe gitmek için servis bekleyen Semiha Peker (33) eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş (43) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. İşe gitmek için sabah işçi servisini bekleyen kadına tüfekle 3 el ateş eden ve ölümüne sebep olan adam hakkında, kadın tarafından önleyici koruma kararı alındığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan adamın kullandığı araç ve tüfek Gölmarmara yolu üzerinde terk edilmiş halde bulunurken zanlı her yerde aranıyor.