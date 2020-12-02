Manisa'da sanayinin tek kadın tornacısını görenler şaşırıyor! Bakın bu işe neden başlamış

Dilek Heptek, " İşler yoluna girince eleman almaya başladık ve ben daha çok idari işler yapmaya başladım. Çünkü kurumsal firmalarla çalışmaya başladık. Bunların yazılımları, teknik resimleri ile ilgilendiğim için artık aşağıda değilim ama yine de işin her safhasında varım. Eşimde bu konuda en büyük destekçim oldu" diye konuştu.