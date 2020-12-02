Manisa'da sanayinin tek kadın tornacısını görenler şaşırıyor! Bakın bu işe neden başlamış
MANİSA'da, eleman sıkıntısı yaşayan eşine destek olmak için tornacılık yapmaya başlayan Dilek Heptek (39), tornacılık mesleğinde ustalaştı.
Yunusemre ilçesinde bir çocuk annesi, ev kadını Dilek Heptek (39), eleman sıkıntısı yaşayan eşine destek olmak için tornacılık mesleğine başladı. Eşinin de yardımıyla başladığı meslekte freze, torna ve kaynak makinelerini kullanmayı öğrenen Dilek Heptek, kısa sürede ustalaştı.
Ağır işleri başarıyla yapan Heptek, erkek ustalara taş çıkarıyor.
Makine imalat ve tadilatı yaparak hem üretime katkı sağlayan hem de evinin geçimine katkı sağlayan Dilek Heptek, "Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapmaktayım. Eşim 18 yıldır bu işi yapmaktaydı. Daha sonra birlikte bir iş kurmaya karar verdik. İlk başlarda eleman ve maddi sıkıntımız olduğu için birlikte çalıştık. Frezede ben, tornada eşim çalışıyordu. Nerede eksiklik varsa birbirimizi o şekilde tamamlıyorduk" dedi.
Dilek Heptek, " İşler yoluna girince eleman almaya başladık ve ben daha çok idari işler yapmaya başladım. Çünkü kurumsal firmalarla çalışmaya başladık. Bunların yazılımları, teknik resimleri ile ilgilendiğim için artık aşağıda değilim ama yine de işin her safhasında varım. Eşimde bu konuda en büyük destekçim oldu" diye konuştu.