Manisa'da polisle çatışıp suçluyu hastaneden kaçırmak istediler

30 Ağustos tarihinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K. ile ismi öğrenilemeyen diğer kişi, adli muayene için polis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine getirildi. Burada muayenesi yapılan S.K. ve ismi öğrenilemeyen diğer kişi çıkışta yaklaşık 15 kişilik silahlı bir grup tarafından hastaneden kaçırılmak istendi.