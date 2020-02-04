Manisa'da pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası

Suriye uyruklu oldukları anlaşılan şüpheliler, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 21 bin 75 lira, beslenmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek için de 19 bin 126 lira olmak üzere toplam 40 bin 201 lira idari para cezası kesildi.